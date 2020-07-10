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Berat Albayrak: Ayasofya ama bugün ama yarın açılacak

Berat Albayrak: Ayasofya ama bugün ama yarın açılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözlerini paylaştı.