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- Berat Albayrak: Ayasofya ama bugün ama yarın açılacak
Berat Albayrak: Ayasofya ama bugün ama yarın açılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözlerini paylaştı.
- DHA
- 10.07.2020 - 14:38
Danıştay'ın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline yönelik açıklamayı bugün yapması bekleniyor.
Ayasofya'nın statüsüyle ilgili karar beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konuyla ilgili mesaj geldi.
NECİP FAZIL'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerine yer verdi.
Mesajında Ayasofya Camii etiketine yer veren Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak'tan Ayasofya mesajı VİDEO