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    Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı, bayramın bereket anlamına geldiğini söyledi.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 13:32
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    Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videoda Kurban Bayramı'nı kutladı.

    Bakan Albayrak, videoya, "Bizim için bayram bereket demektir." notunu düştü.

    "HOŞGÖRÜ VE SAYGININ BAYRAMI"

    Albayrak, Kurban Bayramı'nın yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olduğunu belirtti.

    Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı ViDEO

    Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı #1

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