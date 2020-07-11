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    Berat Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı, paylaşımında Aliya İzzetbegoviç'in sözlerine yer verdi.
    • DHA
    • 11.07.2020 - 14:03
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    Berat Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

    Bakan Albayrak, videolu mesajında soykırımın 11 Temmuz 1995'te yaşandığını hatırlattı.

    "UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR"

    Albayrak ayrıca, Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözüne yer verdi.

    Berat Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı VİDEO

    Berat Albayrak'tan Srebrenitsa mesajı #1

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