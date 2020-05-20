Besicileri dolandırıp, 7 milyon liralık vurgun yaptı

Kocaeli'de besicilerden büyükbaş hayvanları alarak 7 milyon liralık vurgun yapan şahıs, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı köylerde besicilik yapan Adem Şen, Osman Tukat, Fuat Taştan, Cüneyt Tezgen ve Selahattin Kurt, farklı zamanlarda Volkan K. ile tanışarak hayvan satışı konusunda anlaştı.

Hayvan satışı konusunda anlaşan besiciler, büyükbaş hayvanları teslim etti.

HAYVANLARIN PARASINI ÖDEMEDEN KAÇTI

Volkan K., aldığı hayvanların parasını ödemeyerek bir süre sonra ortadan kayboldu.

Besicilerin Cumhuriyet savcılıklarına bireysel olarak yaptıkları başvuruları takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

DOLANDIRILAN BESİCİLER BİRLİKTE ŞİKAYETTE BULUNDU

Bir süre sonra birbirleri ile tanışıp, aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını fark eden besiciler, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek birlikte başvuru yaptı.

Yaklaşık 4 ay önce yapılan başvuruyu ‘nitelikli dolandırıcılık’ kapsamında değerlendiren Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Sulh Ceza Mahkemeleri’ne gönderdi.

ZANLI TUTUKLANDI

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, yakalanan Volkan K.’nın tutuklanmasına karar verdi.

Volkan K. cezaevine gönderildi.

5 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDUM

Volkan K. tarafından iki kez dolandırılan Adem Şen, "2018 yılı Kurban Bayramı öncesinde Volkan K., bir arkadaş vesilesiyle gelip benden 400 bin TL değerinde hayvan aldı. Benim paramı ödedi. Daha sonra Gölcük, İzmit, Karamürsel’deki vakıf ve kurslarla anlaşma yaptığını ve 500 adet hayvana ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu hayvanları benim temin etmemi istedi. Ben de 500 adet hayvan temin edemeyeceğimi söyledim. Fakat 250 tane hayvanı temin ettim.Ben de elimdeki imkanlarla, eşimden, dostumdan borç alarak 243 bin TL daha para verdim. Fakat Volkan K. bunları da aldıktan sonra benimle irtibatı kesti ve beni dolandırdı. Ben tek başıma savcılıklara 5 kez şikayetçi oldum. Bunların hepsinde takipsizlik kararları geldi.” dedi.

240 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ HAYVANLARIMI ALDI

Toplam 32 hayvanını vererek karşılığında anlaştığı 240 bin lira parasını alamadığını belirten Fuat Taştan ise, "Gölcük’te hayvan işiyle uğraşıyorum. 2019 yılında Volkan K. gelip, 240 bin TL değerindeki 32 hayvanımı aldı. Bizim hayvan alışverişi tamamen itimat ve güven üzerine kurulu bir iş. Biz de kendisine güvendik. Fakat daha sonra bu ödemeyi yapmadı. Kanuni yollardan şikayetçi olduk. Şimdi tutuklanmış. Fakat bizim mağduriyetimiz nasıl giderilecek onu bilmiyoruz. Yargıya güveniyoruz.” dedi.

"123 BİN LİRA ALACAĞIM VAR"

Parayı peşin istemesine rağmen bir anlık gaflet ile dolandırıldığını belirten Osman Tukat, "2018 yılında Kurban Bayramı’ndan sonra Volkan K. geldi. Benim ahırda 10 tane hayvanım vardı. Bunların değerini ben biçtim, o da kabul etti. Paramı peşin alacağımı söylediğimde hiçbir sıkıntı olmayacağını söyledi. Verdiğimiz parayı nasıl geri alacağız? Benim 123 bin TL alacağım var." dedi.