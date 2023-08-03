Beşiktaş Çarşı’da kanlı gece: Motosikletli ağır yaralandı Beşiktaş Çarşı’da motosikletli bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Boynundan vurulan motosikletli şahıs ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

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Beşiktaş Çarşı'da saat 01.00 sıralarında Mumcu Bakkal Sokak Balık Pazarı önünde, motosikletliyle sokaktan geçen bir kişi, yoldan geçen başka kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Motosikletli ağır yaralandı

Defalarca ateş eden kişi veya kişiler motosikletliyi boynundan vurarak ağır yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar büyük panik yaşayarak sağa sola koşturdu.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı Saldırganlar olay sonrası olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Saldırganlar aranıyor

İlk müdahalenin ardından boynundan aldığı kurşunla yaralanan kişi, ambulansla Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İsmi öğrenilemeyen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre incelemelerde bulundu. Ekiplerin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.