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    Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza

    Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza

    Beşiktaş'ta boğaz manzaralı bir otelde yapılan kaçak eğlenceye yapılan baskında 80 kişiye toplamda 254 bin 400 TL para cezası kesildi.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 03:09
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 04:08
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    Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı.

    254 BİN 400 TL PARA CEZASI

    Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

    Beşiktaş’ta kaçak partiye baskın: 80 kişiye 254 bin 400 lira ceza kesildi

    OTELDEN AYRILANLAR GAZETECİLERE SALDIRDI

    Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

    Beşiktaş ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza #1

    MEYVE ATTILAR, KÜFÜR ETTİLER, TEHDİTLER SAVURDULAR

    Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

    Beşiktaş ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza #2

    Beşiktaş ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza #3

    Beşiktaş ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza #4

    Beşiktaş ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza #5

    Beşiktaş ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza #6

    Beşiktaş ta boğaz manzaralı otelde yapılan kaçak eğlenceye rekor ceza #7

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