Petrol
121
-0.07%
Euro
17.9848
-0.13%
Dolar
17.2614
-0.02%
Altın
1.004
-0.02%
Borsa
2509
-0.05%
Bitcoin
377.783
-7.26%
BTXN Coin
8.90
3.97%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Beşiktaş'ta cinsel ilişkiye giren şüpheliler ev hapsi cezası aldı

    İstanbul Beşiktaş'ta bir arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren şahıslar tutuklanmalarının ardından 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol cezasına çarptırıldılar.
    • 14.06.2022 - 23:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta cinsel ilişkiye giren şüpheliler ev hapsi cezası aldı

    İstanbul'da Beşiktaş’ın Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde 11 Haziran 2022’de kimliği belirsiz bir erkek ile kadının cinsel ilişkiye girdikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

    Yakalandılar

    Görüntülerin paylaşılmasının üzerine Beşiktaş İlçe Asayiş ekiplerince yapılan incelemeler sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeynep A. ve Ahmet Ertan K. 14 Haziran'da yakalandı.

    Beşiktaş ta cinsel ilişkiye giren şüpheliler ev hapsi cezası aldı #1

    Adliyeye sevk edildiler

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçuyla adliyeye sevk edildi.

    Beşiktaş ta cinsel ilişkiye giren şüpheliler ev hapsi cezası aldı #2

    Ev hapsi cezası aldılar

    İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

    Beşiktaş ta cinsel ilişkiye giren şüpheliler ev hapsi cezası aldı #3


    İlginizi Çekebilir

    8 ilde uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı kararı
    3. Sayfa

    8 ilde uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı kararı

    Vincent Kompany, İngiltere'ye teknik direktör olarak döndü
    Transfer dosyası

    Vincent Kompany, İngiltere'ye teknik direktör olarak döndü

    Dünyanın en zengin insanı bu koini rokete benzetti
    ApeCoin

    Dünyanın en zengin insanı bu koini rokete benzetti

    Görüş Bildir