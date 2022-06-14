Beşiktaş'ta cinsel ilişkiye giren şüpheliler ev hapsi cezası aldı
İstanbul Beşiktaş'ta bir arabanın üzerinde cinsel ilişkiye giren şahıslar tutuklanmalarının ardından 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol cezasına çarptırıldılar.
- 14.06.2022 - 23:39
İstanbul'da Beşiktaş’ın Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde 11 Haziran 2022’de kimliği belirsiz bir erkek ile kadının cinsel ilişkiye girdikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.
Yakalandılar
Görüntülerin paylaşılmasının üzerine Beşiktaş İlçe Asayiş ekiplerince yapılan incelemeler sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeynep A. ve Ahmet Ertan K. 14 Haziran'da yakalandı.
Adliyeye sevk edildiler
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçuyla adliyeye sevk edildi.
Ev hapsi cezası aldılar
İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.