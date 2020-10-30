Dolar
8.3262
0.4572%
Euro
9.7222
0.4266%
Altın
1875.19
0.3918%
Borsa
1112.82
-1.2573%
G. Altın
503.405
1.2105%
Bitcoin
111090.82
-1.3579%
EXEN Coin
11.03
0.63%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Beşiktaş'ta, 'Cumhuriyet Bayramı' kutlamasında konvoy yapıp patinaj çektiler

    Kutlama nedeniyle bir araya gelen grubun, trafiği tehlikeye sokarak terör estirdiği o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 30.10.2020 - 13:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta, 'Cumhuriyet Bayramı' kutlamasında konvoy yapıp patinaj çektiler

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

    Kutlamalar sırasında ise istenmeyen bazı görüntüler ortaya çıktı.

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Çırağan Caddesi’nde kutlamalara katılan bir grup, araçlarıyla konvoy yapıp trafiğin durmasına sebep oldu.

    PATİNAJ ÇEKİP TERÖR ESTİRDİLER

    Patinaj çekip ortalığı dumana kaplayan ve camlardan sarkan kişiler trafiği tehlikeye düşürdü. Sahil yolu boyunca bu şekilde ilerleyen magandalar tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

    Beşiktaş ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoy yapıp patinaj çektiler #1

    Beşiktaş ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoy yapıp patinaj çektiler #2

    Beşiktaş ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoy yapıp patinaj çektiler #3

    Beşiktaş ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoy yapıp patinaj çektiler #4

    Beşiktaş ta, Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konvoy yapıp patinaj çektiler #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir