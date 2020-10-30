Beşiktaş'ta, 'Cumhuriyet Bayramı' kutlamasında konvoy yapıp patinaj çektiler

Kutlama nedeniyle bir araya gelen grubun, trafiği tehlikeye sokarak terör estirdiği o anlar kameraya yansıdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dün tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar sırasında ise istenmeyen bazı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Çırağan Caddesi’nde kutlamalara katılan bir grup, araçlarıyla konvoy yapıp trafiğin durmasına sebep oldu.

PATİNAJ ÇEKİP TERÖR ESTİRDİLER

Patinaj çekip ortalığı dumana kaplayan ve camlardan sarkan kişiler trafiği tehlikeye düşürdü. Sahil yolu boyunca bu şekilde ilerleyen magandalar tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi.