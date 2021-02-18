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    Beşiktaş'ta FETÖ yalanıyla 400 bin lira dolandırdı

    Beşiktaş'ta aradığı kişiyi, "Paranız yurt dışına transfer edilecek, bunu engellememiz için paranızı bana teslim edin" diyerek 400 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 13:03
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 13:07
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    Beşiktaş'ta FETÖ yalanıyla 400 bin lira dolandırdı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, şüpheli 24 yaşındaki İsa Y., mağdur Y.S.'yi arayarak "Bankanıza yakın zamanda FETÖ operasyonu yapılacak, paranız yurt dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Paranızı bize teslim edin, kontrol edip geri verelim." dedi.

    Bankasını arayarak parasını hazırlatan vatandaş, ertesi gün şüpheliye 400 bin TL'yi elden teslim etti.

    Sonraki gün kendisini aramadıklarında dolandırıldığını anlayan Y.S., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

    İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin ilk olarak eşkalini, sonrasında kimliğini tespit etti.

    Beşiktaş ta FETÖ yalanıyla 400 bin lira dolandırdı #1

    BANKA ÇALIŞANI İDDİASI

    Yapılan operasyon sonucunda şüpheli, Pendik ilçesinde yaşadığı evde kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin, kimin hesabında ne kadar para olduğuna erişebildiği ve banka çalışanı olduğu öne sürüldü.

    İsa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beşiktaş ta FETÖ yalanıyla 400 bin lira dolandırdı #2

    Beşiktaş ta FETÖ yalanıyla 400 bin lira dolandırdı #3

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