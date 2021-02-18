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Beşiktaş'ta FETÖ yalanıyla 400 bin lira dolandırdı

Beşiktaş'ta FETÖ yalanıyla 400 bin lira dolandırdı

Beşiktaş'ta aradığı kişiyi, "Paranız yurt dışına transfer edilecek, bunu engellememiz için paranızı bana teslim edin" diyerek 400 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı.