Beşiktaş’ta kadının otobüse saldırdığı anlar

Beşiktaş’ta durağa girmediğini iddia ettiği halk otobüsüne binemeyen bir kadın, otobüsü tekmeleyip şoföre saldırdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, ismi bilinmeyen kadın, yoğun bakımda babasının olduğunu iddia ederek bulvar üzerindeki durakta halk otobüsüne binmek istedi.

Bu sırada otobüsün durağa girmediğini iddia eden kadın yolcu, yaklaştığı otobüsün yanına giderek şoföre bağırmaya başladı.

ŞOFÖR KAPIYI AÇMAYINCA ÇILDIRDI

Şoförün kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen kadın, defalarca kapıyı tekmeleyerek yumrukladı. Öfkeden adeta deliye dönen kadın ardından otobüsün önüne geçerek gitmesini engelledi.



Şoförün uyarılarına rağmen kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti.

VALİZİNİ BIRAKIP GİTTİ

Elindeki çantayla otobüse vuran, polis memurlarına da tepki gösteren kadın, yaşanan kargaşa sırasında yanındaki valizi de geride bırakıp yoldan geçen bir taksiye binerek duraktan ayrıldı.

O anlar ise otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının aracın önünden çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

Kadın otobüse saldırdı VİDEO





















