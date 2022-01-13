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    Beşiktaş'ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı

    Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı taksi aydınlatma direğine ardından da park halindeki midibüse çarptı. Kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, taksisinin altında kaldı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 01:30
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 02:39
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    Beşiktaş'ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı

    İstanbul'da gece yarısı sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Zincirlikuyu istikametinden Beşiktaş'a giden Azerbaycan Uyruklu Rafail Aliyev'in kullandığı Azerbaycan plakalı lüks otomobil, Oktay Aray'ın kullandığı taksiye çarptı.

    TAKSİSİNİN ALTINDA KALDI

    Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi önce yol kenarındaki bariyerlere ardından park halindeki midibüse vurdu. Taksi sürücüsü ise camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı.

    Beşiktaş ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı #1

    VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI

    İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taksinin altında sıkışan Aray, itfaiye ekiplerinin çalışması ve çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı.

    Beşiktaş ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı #2

    DURUMU AĞIR

    Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Beşiktaş ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı #3

    Beşiktaş ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı #4

    Beşiktaş ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı #5

    Beşiktaş ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı #6

    Beşiktaş ta kazanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, aracının altında kaldı #7


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