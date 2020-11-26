Koronavirüs testi pozitif çıkan otobüs şoförü, karantinada olması gerekirken Beşiktaş’ta sefer yaptığı sırada denetim yapan ekiplere yakalandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde denetim yapan polis ekipleri bir otobüsü durdurdu.

Otobüs şoförünün durumunu HES koduna bakarak kontrol eden ekipler, şoförün pozitif olduğunu gördü.

KARANTİNA SÜRESİ DOLMADI

41E numaralı otobüs şoförü Eyüp K. karantina sürecinin bittiğini iddia ederken, uygulamada karantina süresinin dolmadığı görüldü.

Bunun üzerine ekipler, otobüsteki yolcuları araçtan indirirken sağlık ekiplerine haber verdi.

BASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Karantinada olması gerekirken aracına aldığı vatandaşları tehlikeye atarak dışarı çıkan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna “İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, hala daha uzatıyorsun. Sen niye buradasın” diyerek tepki gösterdi.

Şoföre karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazıldı. Eyüp K., işlemlerin ardından karantinada kalması için evine götürüldü. İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüs, dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.

Beşiktaş’ta koronalı otobüs şoförü yakalandı VİDEO