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    Beşiktaş'ta yol çöktü: 1 yaralı

    Ortaköy'de araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.06.2020 - 05:28
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    Beşiktaş'ta yol çöktü: 1 yaralı

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

    BİR KADIN GÖÇÜK ALTINDA KALDI

    Sokakta bulunan bir kadın göçük altında kaldı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bekçiler tarafından göçük altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya trafiğine kapattı.

    Beşiktaş'ta yol çöktü: 1 yaralı

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