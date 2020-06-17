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- Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
- AA
- 17.06.2020 - 14:08
Ankara'da gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer alacak.
Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum, iç siyasetteki gelişmeler; tüm başlıklar enine boyuna görüşülecek.
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