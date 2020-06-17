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    Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli, gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldi.
    • AA
    • 17.06.2020 - 14:08
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    Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

    Ankara'da gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

    İki liderin gündeminde iç ve dış politikaya dair başlıklar yer alacak.

    Pençe-Kaplan Harekatı, Libya'daki son durum, iç siyasetteki gelişmeler; tüm başlıklar enine boyuna görüşülecek.

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