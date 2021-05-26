Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İstanbul Beykoz'daki bir adreste 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul'da da tespit edilen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda Hint keneviri kökü ele geçirildi.

BODRUM KATTA İZOLE EDİLMİŞ BÖLÜM KEŞFEDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 aylık teknik takip sonucu Beykoz'da belirledikleri adrese operasyon yaptı. Baskın yapılan adresin bodrum katında kenevir yetiştirilmek üzere havalandırma ve ısı sistemi ile izole edilmiş bir bölüm olduğu tespit edildi.

Beykoz'da 300 kök Hint keneviri ele geçirildi VİDEO

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300 KÖK KENEVİR İLE 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği ile yapılan aramada bodrum katında 300 kök kenevir ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri adreste bulunan 30 yaşındaki E.Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.