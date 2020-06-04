Bir cami abdesthanesine giren maskeli hırsız, ayağıyla kırdığı muslukları saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir caminin abdesthane bölümüne gelen yabancı uyruklu bir şahıs, ayağıyla kırdığı cami musluklarını çaldı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, çaldığı muslukları ekmek poşetine koyduktan sonra olay yerinden kaçtı.

"İNSAN OLAN BUNU YAPMAZ"

Hırsızlık olayını duyan cami cemaati ise olaya tepki gösterdi.

Vatandaşlardan biri, “Ahlaksızlık. İnsan kendini bu kadar küçültemez. İbadet yerinin musluğunu çalmak nedir? Hadi diyelim bin lira olsun. Ne olur yani? İnsanlık dışı bir şey, insan olan bunu yapmaz.” dedi.

Beykoz'da cami musluklarını çalan hırsız kamerada

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, cami yetkililerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.







