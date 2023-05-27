Beykoz’da kuyuya düşen adam 1 saat sonra kurtarıldı
İHA

İstanbul'un ilçesinde 23.30 sularında Riva Çayağzı mevkiinde, çalı toplamaya çıkan Mehmet Başak çalı toplarken yol kenarındaki kuyuyu fark etmeyip kuyuya düştü.

Kuyuya düştü, 1 saat sonra kurtarıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kuyuya düşen vatandaş ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Beykoz’da kuyuya düşen adam 1 saat sonra kurtarıldı

Durumu iyi

Vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasında kuyudan bir kedinin de çıkarıldığı gözlendi. Kurtarılan kedi ormana bırakıldı.