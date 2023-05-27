Beykoz’da kuyuya düşen adam 1 saat sonra kurtarıldı Beykoz'da çalı toplamaya çıkan vatandaş yolun kenarındaki kuyuya düştü. Olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından vatandaş kuyudan çıkarıldı.

İHA

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 23.30 sularında Riva Çayağzı mevkiinde, çalı toplamaya çıkan Mehmet Başak çalı toplarken yol kenarındaki kuyuyu fark etmeyip kuyuya düştü.

Kuyuya düştü, 1 saat sonra kurtarıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kuyuya düşen vatandaş ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kuyudan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Durumu iyi

Vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin kurtarma çalışmasında kuyudan bir kedinin de çıkarıldığı gözlendi. Kurtarılan kedi ormana bırakıldı.