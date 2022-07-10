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    Beykoz'da su baskınları yaşandı

    İstanbul'da yaşanan sağanak sebebiyle Beykoz'da caddeleri ve evleri su bastı.
    • 10.07.2022 - 05:43
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    Beykoz'da su baskınları yaşandı

    İstanbul’da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başlayarak tüm ilde etkili oldu.

    Evleri su bastı

    Beykoz’da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı.

    Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düştüğü iddia edildi. Yıldırım düşen ev tutuştu.

    Beykoz da su baskınları yaşandı #1

    Ekipler seferber oldu

    Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti.

    Beykoz da su baskınları yaşandı #2

    Tahliyeler gerçekleştirildi

    İHA'nın haberine göre, bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

    Beykoz da su baskınları yaşandı #3


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