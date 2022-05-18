Petrol
112.11
0.16%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.766
-1.46%
BTXN Coin
15.46
0.38%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Beylikdüzü'nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü

    İstanbul Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeni ile 10 katlı apartmanın 7 ve 8'inci katlardaki balkonu çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 18.05.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü

    Saat 15.40 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda, site içinde bulunan 10 katlı apartmanın 8 ve 7'nci katlarındaki balkonlar, şiddetli rüzgar nedeni ile çöktü.

    2 balkon çöktü

    Kopan parçalar sitenin zeminine düşerken, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    DHA'nın haberine göre, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çökme anı siteye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    "Deprem oldu sandım"

    Çökme sırasında evde olan ve çıkan gürültü ile büyük bir korku yaşayan Muhammed Bozkurt, "Ben, sabah işten gelmiştim, uyuyordum. Gürültüye uyandım. Deprem oldu sandım önce. Sarsıntı olmadığını hissettim. Bağrışmalar duydum. Balkonun çöktüğünü söylediler. Aşağıya indik. 8'inci kattaki balkon 7'nci kata çökmüş. Yükü kaldıramayınca diğer balkon da çökmüş. Deprem oldu sandım. Çok büyük bir gürültü oldu." dedi.

    Beylikdüzü nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü #1


    Beylikdüzü nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü #2

    Beylikdüzü nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü #3

    Beylikdüzü nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü #4

    Beylikdüzü nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü #5

    Beylikdüzü nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü #6

    Beylikdüzü nde 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü #7


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Bulgaristan’da kopan bacak, Tekirdağ’da tedavi edildi
    Sağlık

    Bulgaristan’da kopan bacak, Tekirdağ’da tedavi edildi

    Ankara'da çay zammını fırsat bilen market görüntülendi
    Gündem

    Ankara'da çay zammını fırsat bilen market görüntülendi

    Görüş Bildir