4 buçuk ay boyunca denizlerde süren av yasağı 1 Eylül itibariyle sona eriyor. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 3 koç keserek dualar eşliğinde yeni sezona hazırlandı.

Denizlerde av yasağı kalkıyor...

15 Nisan tarihinde başlayan yasağın ardından Akdeniz dışında diğer tüm bölgelerde 1 Eylülden itibaren av sezonu başlıyor.

4 buçuk aylık yasak sona erdi

Yeni sezon öncesi hummalı çalışmalar yürüten balıkçılar, teknelerini ve ağlarını sezona hazırladı.

4 buçuk aylık yasağın ardından ağlarını denizlere atmaya hazırlanan balıkçılar, yeni sezonda bolca Palamut, Hamsi ve Sardalya balığı çıkmasını bekliyor.

Beylikdüzü'nde balıkçılar yeni sezonu 3 koç keserek karşıladı VİDEO



3 koç kestiler

Balıkçılar, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde 3 koç keserek yeni sezonu karşıladı.

Duaların ve tekbirlerin de getirildiği programda yeni sezon için hayırlar ve bereketler dilendi.

İHA'nın aktarımına göre; kesimin ardından meşaleler de yakıldı.

"Balıkçılar denizle ve balıkla buluşuyor bu gece"

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı mutluluğunu ifade ederek, “Çok mutluyuz çok gururluyuz. Hasret bitti. Balıkçılar denizle ve balıkla buluşuyor bu gece. Çok neşeliyiz. Denizin hangi bölgesine ağımızı oltamızı atarsak Karadeniz, Marmara, Tekirdağ, İstanbul Boğazı, Samsun İğne ada oltamızı atıyoruz, Palamut, Sardalya ve Hamsi geliyor. Halkımız bol balık tüketsin. Hiç yemeyen bile haftada 200 gram da olsa tüketsin. Balık şifa, balık anne sütüne eş değer. Aynı zamanda, Denizler Tükenmeyen Madenlerimiz, Denizler Ekmeden Biçtiğimiz Tarlalarımız. Denizler bizlere devamlı veriyor. Bunun kıymetini bilelim Türk Halkı olarak. Karadeniz, Marmara Türk halkına bir armağandır değerini bilelim” dedi.