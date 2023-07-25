Beylikdüzü'nde bulunan bir bakımevinde yangın paniği İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan 4 katlı bir yaşlı bakımevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından etkilenen 14 kişi hastaneye sevk edildi.

ensonhaber.com

İstanbul'da bir bakımevinde yangın paniği yaşandı.

Akşam saat 18.55 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir bakım merkezinin çatısında yangın çıktı.

İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 75 yaşlının kaldığı bakımevindeki yangını kontrol altına aldı.

75 kişi tahliye edildi, 14 kişi dumandan etkilendi

Yangın nedeniyle binayı duman sararken, bakımevinde bulunan 75 yaşlı tahliye edilerek, ambulanslara alındı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.

Dumandan etkilenen bakımevi sakinlerinden 14'ü hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: