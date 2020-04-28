Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın
Doğalgaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- DHA
- 28.04.2020 - 11:31
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde, altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.