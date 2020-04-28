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    Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın

    Doğalgaz borusunun zarar görmesi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • DHA
    • 28.04.2020 - 11:31
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    Beylikdüzü'nde altyapı çalışmaları sırasında yangın

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde, altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangının sıçradığı iki binada büyük çapta hasar oluştu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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