Beylikdüzü'nde jandarmadan sahte belge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kimlik ve çeşitli sahte belge düzenleyen şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, T.Ü. isimli şüphelinin başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen şahıslara sahte nüfus cüzdanı, çeşitli nedenlerle sürücü belgelerine el konulan şahıslara ise sahte sürücü belgesi düzenlediği yönünde bilgi aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

T.Ü.’nün Beylikdüzü’ndeki adresine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, eski ve yeni tip olmak üzere 2005 sahte nüfus cüzdanı, içeriği boş 500 çipli nüfus cüzdanı, içeriği boş 500 sürücü belgesi, sahte polis kimlik kartı örneği, 2 kimlik kartı basma makinesi, 2 PVC kaplama makinesi, bilgisayar, 2 yazıcı, soğuk damga makinesi, kimlik kesme makinesi ve çok sayıda materyal ele geçirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet izin belgesi de düzenlediği tespit edilen T.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.