Euro
8.5774
0.24%
Dolar
7.0638
0.09%
Altın
417.43
-0.11%
Borsa
1.547
0%
Bitcoin
319.077
-3.20%
EXEN Coin
18.20
12.69%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Beylikdüzü'nde jandarmadan sahte belge operasyonu

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte kimlik ve çeşitli sahte belge düzenleyen şüpheliyi suçüstü yakaladı.
    • AA
    • 11.02.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'nde jandarmadan sahte belge operasyonu

    İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, T.Ü. isimli şüphelinin başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen şahıslara sahte nüfus cüzdanı, çeşitli nedenlerle sürücü belgelerine el konulan şahıslara ise sahte sürücü belgesi düzenlediği yönünde bilgi aldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    T.Ü.’nün Beylikdüzü’ndeki adresine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, eski ve yeni tip olmak üzere 2005 sahte nüfus cüzdanı, içeriği boş 500 çipli nüfus cüzdanı, içeriği boş 500 sürücü belgesi, sahte polis kimlik kartı örneği, 2 kimlik kartı basma makinesi, 2 PVC kaplama makinesi, bilgisayar, 2 yazıcı, soğuk damga makinesi, kimlik kesme makinesi ve çok sayıda materyal ele geçirdi.

    sahte kimlik

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahıslara sahte ikamet izin belgesi de düzenlediği tespit edilen T.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    sahte kimlik

    sahte kimlik

    sahte kimlik

    sahte kimlik

    sahte kimlik

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir