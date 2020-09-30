Beylikdüzü’nde tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Beylikdüzü'nde, sanayi sitesinde bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı.

Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken atölyede büyük çaplı maddi hasar oluştu.