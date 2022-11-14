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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı

    İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırı ile ilgili polisin yaptığı incelemeler sona erdi. Kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı.
    • 14.11.2022 - 06:34
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 07:11
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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırının ardından polisin yaptığı çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü.

    Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

    İstiklal Caddesi yayaların kullanımına açıldı

    AA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.

    İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı #1

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı #2

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı #3

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı #4

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı #5


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