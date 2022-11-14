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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yaya ve araç trafiğine açıldı

İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırı ile ilgili polisin yaptığı incelemeler sona erdi. Kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yapılan çalışmalar sonrası tekrar trafiğe açıldı.