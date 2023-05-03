Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada yangın çıktı Beyoğlu'nda gece saatlerinde 5 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Kocatepe Mahallesi Abdül Hak Hamit Caddesi'nde gece saat 03.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı metruk binanın çatısında yangın meydana geldi.

Yangından dolayı zarar gören olmadı

Yangını gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İddiaya göre zaman zaman evsiz insanlar tarafından da kullanılan binada çıkan yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Polis yangının gerçekleştiği binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"İçinde kimse yaşamıyor, boş bir bina"

Yangını gören çevre sakinlerinden Umut Gözetir, "Dükkanı kapattım. Tam eve gidiyordum, köşeye geldim. Baktım bu binadan dumanlar yükseliyor. Hemen itfaiyeyi aradım. Adresi verdim. Sonra itfaiye geldi. Şu an müdahale ediyorlar. Metruk bir bina galiba. İçinde kimse yaşamıyor herhalde, boş bir bina." ifadelerini kullandı.