Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü: Tramvay seferleri durduruldu İstanbul Beyoğlu'nda tadilatı yapılan 5 katlı metruk binada kısmi çökme oldu. Binadan yola beton parçaları düşerken Karaköy-Tophane arası tramvay seferleri durduruldu.

İHA İstanbul Beyoğlu'nda büyük bir tehlike yaşandı. Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binada saat 06.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yola beton parçaları döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yola şerit çekerek Beşiktaş istikametini araç trafiğine kapattı. Binada yetkililerin incelemeleri sürüyor. Tramvay seferleri durduruldu Tedbir amacıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy-Tophane arasında seferlerini durdurdu. Metro İstanbul, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.