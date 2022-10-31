Beyoğlu'nda 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü
İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu kopan tuğlalar arka bahçedeki gider kapağını kırdı. Atık suyun sızması sonucu bahçeyi ve daireye su bastı.
- 31.10.2022 - 18:29
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kulaksız Kaptanpaşa Mahallesi Kalafatçı Yusuf Sokak'ta saat 16.00 sıralarında, 6 katlı bir binanın istinat duvarının bir kısmı çöktü.
Duvarda yarık oluşurken, kopan tuğlalar arkadaki binanın bahçesine düştü.
Bahçeyi ve evi su bastı
Çökme sırasında kırılan giderden sızan atık su, yan binanın bahçesine ve bodrum kattaki daireye doldu.
DHA'nın haberine göre daire sakinleri, eşyalarının bir kısmının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yetkilerden yardım istedi.