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Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında korkutan yangın

Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında korkutan yangın Beyoğlu’nda 9 katlı otelin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların üst katları sardığı yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.