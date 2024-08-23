İstanbul'da saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi üzerindeki 9 katlı otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Dumanları gören otel çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının merkezine inerek söndürme çalışmasına başladı.
Dumanların binayı sardığı yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Ölü ve yaralının olmadığı yangında 2 vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, otelde uzun süre soğutma çalışması yapıldı.
Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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