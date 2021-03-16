Beyoğlu'nda binanın çatı duvarı çöktü, faciadan dönüldü 

Beyoğlu'nda bir binanın çatısındaki dış cephe duvarının çökmesi sonucu park halinde bulunan bir otomobil hurdaya döndü.

Piyalepaşa Mahallesi Ulaş Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısındaki dış cephe duvarı çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düştü.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNERKEN, KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Molozların altında kalan otomobil hurdaya dönerken o sırada sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı engelledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağa emniyet şeridi çekip önlem aldıktan sonra tehlike yaratan duvarın kalan parçasını da kontrollü şekilde yıktı.

Beyoğlu'nda binanın çatı duvarı çöktü

"OTOMOBİLİM PARK HALİNDEYDİ"

Hurdaya dönen otomobilin sahibi Abdullah Sağlık "Çatı katında çökme olmuş benim otomobilim park halindeydi" dedi.

"KİMSE YOKMUŞ ŞÜKÜR"

Mahalle sakini Serdar Erzen "Ben evdeydim büyük bir gürültü sesi geldi. Sokağa çıktığımda, sokakta kimse yoktu. Duvar çökmüş, o sırada sokakta kimse yokmuş çok şükür can kaybı ya da yaralanma yok ama komşumuzun otomobili büyük hasar gördü" diye konuştu.



















































