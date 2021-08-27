Beyoğlu'nda bulunan bir otelde yangın çıktı

Beyoğlu ilçesinde bulunan bir otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen yangın, etraftaki insanlara korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukta olduğu İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında saat 23.30'da henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Dumanların yükselmesi nedeniyle cadde üzerinde panik yaşanırken, tedbir amaçlı otelde kalanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otel çevresinden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otelde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.