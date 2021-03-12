Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu kamerada
Beyoğlu'nda müşteri kılığına giren polis, değnekçilere operasyon düzenledi.
- DHA
- 12.03.2021 - 13:39
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak'ta değnekçilik yapan kişilere operasyon düzenledi.
Müşteri gibi davranarak, ücret pazarlığı yapan ekipler, A.A. ve İ.B., isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLDİ
Şüphelilere bin 304 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan İ.B.'ye daha önce 5 kez, A.A.'ya ise 2 kez işlem yapıldığı tespit edildi.
Öte yandan polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.