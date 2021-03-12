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    Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu kamerada

    Beyoğlu'nda müşteri kılığına giren polis, değnekçilere operasyon düzenledi.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 13:39
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    Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu kamerada

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Karaköy Ağaç Tulumba Sokak'ta değnekçilik yapan kişilere operasyon düzenledi.

    Müşteri gibi davranarak, ücret pazarlığı yapan ekipler, A.A. ve İ.B., isimli 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

    DAHA ÖNCE DE CEZA KESİLDİ

    Şüphelilere bin 304 lira idari para cezası kesildi. Öte yandan İ.B.'ye daha önce 5 kez, A.A.'ya ise 2 kez işlem yapıldığı tespit edildi.

    Öte yandan polisin müşteri gibi davranarak, değnekçilere düzenlediği operasyon kameralara yansıdı.

    Beyoğlu nda değnekçi operasyonu kamerada #1

    Beyoğlu nda değnekçi operasyonu kamerada #2

    Beyoğlu nda değnekçi operasyonu kamerada #3

    Beyoğlu nda değnekçi operasyonu kamerada #4

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