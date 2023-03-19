Beyoğlu'nda derneğe silahlı saldırı yapıldı Beyoğlu’nda Giresunlulara ait bir lokale ismi öğrenilemeyen kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Aynı masada oyun oynayan üç kişi yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İstanbul Beyoğlu'nda saat 22.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokakta bulunan Giresunlulara ait bir lokalde, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde silah olan saldırgan derneğe girip aynı masada oyun oynayan Şerafettin Fındık, Hüseyin Burun ve Faik Onur kurşun yağdırdı.

4 kişiye kurşun yağdırdı, kayıplara karıştı

Kurşunların hedefi olan üç kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırganın kaçmasıyla yaralılar dernekte bulunan vatandaşlar tarafından araçlarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Şerafettin Fındık ve Faik Onur’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken ameliyata alınan Hüseyin Burun’un ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"İçeri girdi, direkt ateş etti"

Saldırıya uğrayan üç kişiyle aynı masada oturduğunu söyleyen Adem Kodal,

“İçeride oyun oynayan 4 kişiye silahlı bir şahıs, başında şapka ve maskeyle kapıyı açarak içeri girdi, direkt ateş etti. 3 kişi yaralandı sonra kaçarak gitti” diye konuştu.

Saldırgan aranıyor

Olay yeri inceleme ekipleri derneğin içinde uzun süre çalışma yaparken polis ekiplerinin kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.