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    Beyoğlu'nda duvara çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

    Beyoğlu, Kasımpaşa Hasköy Tünelinde seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
    • 07.01.2023 - 02:18
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    Beyoğlu'nda duvara çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

    İstanbul'da saat 23.45 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kasımpaşa Hasköy Tüneli, Kağıthane istikametinde, 34 EER 722 plakalı motosiklet ile tünelde seyir halinde olan Taştan Yılmaz (42) henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti.

    Tünel duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti

    Sağa sola savrulan motosiklet tünel duvarına çarparak durabildi. Kaza da motosikletten yola savruldu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tünel içinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kaza yapan Taştan Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Beyoğlu nda duvara çarpan motosikletli yaşamını yitirdi #1

    Acı haberi alan yakınları olay yerine akın etti

    İHA'nın haberine göre, tünel içinde kaza yaparak hayatını kaybeden Taştan Yılmaz’ın yakınları olay yerine akın etti. Yılmaz’ın cansız bedenini ve motosikletini gören yakınları sinir krizi geçirdi.

    Kaza da hayatını kaybeden Taştan Yılmaz’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri tarafından tünelde ki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yapılan çalışmaların ardından trafik tamamen açıldı.

    Beyoğlu nda duvara çarpan motosikletli yaşamını yitirdi #2


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