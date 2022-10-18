Beyoğlu'nda eğlence mekanlarında asayiş denetimi
İstanbul Beyoğlu'nda, eğlence mekanlarına yönelik olarak denetimler yapılarak GBT kontrolü sağlandı.
- 18.10.2022 - 00:33
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Özel Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden ekipler Beyoğlu'nda asayiş denetimleri yaptı.
Evraklar ve GBT'ler incelendi
Başta İstiklal Caddesi olmak üzere, sokak aralarında bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, mekanların evraklarını kontrol etti.
DHA'nın haberine göre ekipler, mekanlardaki kişilerin kimliklerini tek tek toplayarak GBT kontrolü yaptı.