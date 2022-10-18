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    Beyoğlu'nda eğlence mekanlarında asayiş denetimi

    İstanbul Beyoğlu'nda, eğlence mekanlarına yönelik olarak denetimler yapılarak GBT kontrolü sağlandı.
    • 18.10.2022 - 00:33
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    Beyoğlu'nda eğlence mekanlarında asayiş denetimi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Özel Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden ekipler Beyoğlu'nda asayiş denetimleri yaptı.

    Evraklar ve GBT'ler incelendi

    Başta İstiklal Caddesi olmak üzere, sokak aralarında bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, mekanların evraklarını kontrol etti.

    DHA'nın haberine göre ekipler, mekanlardaki kişilerin kimliklerini tek tek toplayarak GBT kontrolü yaptı.

    Beyoğlu nda eğlence mekanlarında asayiş denetimi #1

    Beyoğlu nda eğlence mekanlarında asayiş denetimi #2

    Beyoğlu nda eğlence mekanlarında asayiş denetimi #3

    Beyoğlu nda eğlence mekanlarında asayiş denetimi #4

    Beyoğlu nda eğlence mekanlarında asayiş denetimi #5


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