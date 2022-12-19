Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı
- 19.12.2022 - 06:36
İstanbul Beyoğlu'nda saat 01.45 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu'nda, evsizlerin yaşadığı iddia edilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alev alev yanan metruk binaya kısa sürece müdahale etti.
Yangın 1 saatte söndürüldü
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ölü veya yaralı bulunmazken metruk binada çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
"4 sene önce çıkan yangında 2 kişi ölmüştü"
İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinden Hasan Önder, “Fındıklı Yokuşu’ndaki metruk binada yangın çıktı. İçerisinde evsizler yaşıyor. Yaklaşık 15 senedir boş burası. 4 sene önce de burada bir yangın çıktı. 4-5 sene önce çıkan yangında iki kişi daha ölmüştü. Her 4-5 senede bir böyle bir yangın çıkıyor burada. Binada 5-6 kişi yaşıyordu, metruk binada birileri olabilir şu an” diye konuştu.