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    Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı

    Beyoğlu’nda evsizlerin yaşadığı iddia edilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Alev alev yanan binada ölü veya yaralı bulunmazken itfaiye yangına kısa sürede müdahale ederek etkisiz hale getirdi.
    • 19.12.2022 - 06:36
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    Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı

    İstanbul Beyoğlu'nda saat 01.45 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu'nda, evsizlerin yaşadığı iddia edilen 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
    İtfaiye ekipleri, alev alev yanan metruk binaya kısa sürece müdahale etti.

    Yangın 1 saatte söndürüldü

    Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında ölü veya yaralı bulunmazken metruk binada çıkan yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

    Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı #1

    "4 sene önce çıkan yangında 2 kişi ölmüştü"

    İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinden Hasan Önder, “Fındıklı Yokuşu’ndaki metruk binada yangın çıktı. İçerisinde evsizler yaşıyor. Yaklaşık 15 senedir boş burası. 4 sene önce de burada bir yangın çıktı. 4-5 sene önce çıkan yangında iki kişi daha ölmüştü. Her 4-5 senede bir böyle bir yangın çıkıyor burada. Binada 5-6 kişi yaşıyordu, metruk binada birileri olabilir şu an” diye konuştu.

    Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı #2

    Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı #3

    Beyoğlu’nda evsizlerin kaldığı 3 katlı metruk bina alev alev yandı #4


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