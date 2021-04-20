Beyoğlu'nda gündüz lokanta, gece kulüp olarak kullanılan mekana baskın

Beyoğlu'nda gündüz lokanta, gece eğlence yeri olarak kullanılan mekana polis ekipleri baskın düzenledi. Mekanda bulunan 25 kişiye 88 bin 725 lira, işletme sahibine 29 bin lira cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Küçük Parmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.

MEKANA BASKIN DÜZENLENDİ

Lokanta görünümlü gece kulübüne baskın Katip Mustafa Çelebi Mahallesi üzerindeki gündüz lokanta olarak, gece de kulüp olarak kullanılan mekana Asayiş Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi.

Beyoğlu'nda gündüz lokanta, gece eğlence mekanı olan işletmeye baskın VİDEO

25 KİŞİYE 88 BİN, MEKAN SAHİBİNE 29 BİN LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Mekanda müzik eşliğinde eğlenen 25 kişiye 88 bin 725 TL, mekan sahibine ise 29 bin TL cezai işlem uygulandı. Baskın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.