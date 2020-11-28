İşletme belgesi bulunmayan gece kulübüne düzenlenen baskın sonucu 29 müşteri ve işletmeciye 150 bin lira para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gece hayatına dair birtakım kısıtlamalar getirilirken, eğlence tutkunları yasakları yine hiçe saydı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kapalı olması gereken bir gece kulübüne polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

MEKANIN RUHSATSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı gece kulübünde yapılan incelemelerin ardından ise eğlence mekanının işletme belgesi bulunmadığı belirlendi.

150 BİN LİRA CEZA

Mekanda bulunan 29 müşteriye ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi. O anlar ise baskın yapan polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beyoğlu’nda kaçak gece kulübüne korona baskını