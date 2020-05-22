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Beyoğlu'nda, kargo görevlisi apartmana idrarını yaptı

Beyoğlu'nda, kargo görevlisi apartmana idrarını yaptı

Paket teslim eden kargocunun, apartmanın girişine idrarını yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.