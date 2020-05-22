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- Beyoğlu'nda, kargo görevlisi apartmana idrarını yaptı
Beyoğlu'nda, kargo görevlisi apartmana idrarını yaptı
Paket teslim eden kargocunun, apartmanın girişine idrarını yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 22.05.2020 - 14:03
İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kulaksız Mahallesi'nde, paket teslim etmeye giden kargo çalışanı, teslim gerçekleştirdikten sonra çıkmak üzereyken apartmanın girişine idrarını yaptı.
Giriş kattaki dairede yaşayanların duvardaki ıslaklığı fark etmesi üzerine, çocukların duvara tuvaletini yaptığı düşünüldü.
KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİLER
Ancak güvenlik kameraları incelendiğinde idrarını yapan kişinin paket teslim etmeye gelen kargo çalışanı olduğu ortaya çıktı.
Bina sakinleri ise kargo görevlisinden şikayetçi oldu.
Beyoğlu'nda, kargo görevlisi apartmana idrarını yaptı ViDEO