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    Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan adam

    Yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan satan adam, görenlerin dikkatini çekti.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 13:32
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    Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan adam

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacı Hüsrev Mahallesi'ne gelen Arap ülkesi vatandaşı, yol kenarına çektiği lüks otomobili ile karpuz sattı.

    TANESİNİ 5 TL'DEN VERDİ

    Aracının ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi,  çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Karpuz almak isteyen bazı vatandaşlar da sıra oluşturdu.

    Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi.

    Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı

    GAZETECİLERDEN RAHATSIZ OLDU

    Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, bir süre sonra karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

    Şahsın neden böyle bir satış yaptığı ise öğrenilemedi.

    Beyoğlu nda lüks otomobilde karpuz satan adam #1

    Beyoğlu nda lüks otomobilde karpuz satan adam #2

    Beyoğlu nda lüks otomobilde karpuz satan adam #3

    Beyoğlu nda lüks otomobilde karpuz satan adam #4

    Beyoğlu nda lüks otomobilde karpuz satan adam #5

    Beyoğlu nda lüks otomobilde karpuz satan adam #6

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