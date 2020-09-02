Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan adam

Yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan satan adam, görenlerin dikkatini çekti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacı Hüsrev Mahallesi'ne gelen Arap ülkesi vatandaşı, yol kenarına çektiği lüks otomobili ile karpuz sattı.

TANESİNİ 5 TL'DEN VERDİ

Aracının ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Karpuz almak isteyen bazı vatandaşlar da sıra oluşturdu.

Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi.

Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı

GAZETECİLERDEN RAHATSIZ OLDU

Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, bir süre sonra karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı.

Şahsın neden böyle bir satış yaptığı ise öğrenilemedi.