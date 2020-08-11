Beyoğlu’nda maskesiz yolcu alan taksici ceza yedi

Yasağa rağmen ön koltuğuna maskesiz yolcu alan taksiciye para cezası kesildi. Taksici polise tepki gösterirken yolcu, polisin verdiği maskeyi bir süre sonra yere attı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, koronavirüs önlemlerine karşı denetlemeler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin de katıldığı denetimlerde, İstanbul genelinde gerçekleştirilen denetim adreslerinden birisi de Beyoğlu oldu.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde oluşturulan noktalarda araçlar durdurularak vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi.

CEZA YİYEN TAKSİCİ ÇILGINA DÖNDÜ

Dolapdere Caddesi’nde yasak olmasına rağmen ön koltuğa maskesiz yolcu alan bir taksiciyle ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı. Maskesiz yolcu aldığı için 285 TL ceza yiyen taksici çılgına dönerken görevini yapan polis memurlarına tepki gösterdi.

YOLCUNUN TAVRI ŞOKE ETTİ

Uygulanan cezai işlemin ardından görevliler maskesiz yolcuya maske verdi. Ancak taksiye binen yolcu bir süre sonra aracı durdurarak pes dedirten bir hareket yaptı. Taksiden inen kadın yolcu maskeyi çıkararak yere fırlattı. Yaşanan o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

DENETİMLER YERİNDE TAKİP EDİLDİ

Dolapdere Caddesi’nin yanı sıra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde de ekipler denetimlerini sürdürdü. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Aşkın Kılıçkeser de denetimleri yerinde takip etti.

DRONLA UYARI YAPILDI

Ekiplerin karadan yaptığı denetimlere polis dronu havadan destek verdi. Ekipler dronla vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik uyarılarda bulundu.









