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    Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı

    Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 5 binaya sıçradı. Yangında alevlere teslim olan binalar kullanılamaz hale gelirken bir binanın da çatısı çöktü.
    • 27.10.2022 - 05:57
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    Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Firüzağa Mahallesi, Hüseyin Ağa Bahçe Sokak’ta saat 03.30 sıralarında, sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın 5 binaya sıçradı

    Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 5 binaya sıçrarken metrelerce yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangına evinde yakalanan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına farklı sokaklardan müdahale etmeye başlarken polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

    3 katlı metruk binada başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede bulunan 5 binaya sıçradı.

    Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı #1

    Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

    İHA'nın haberine göre yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda söndürülürken binalar kullanılamaz hale geldi. Bir binanın çatısının çöktüğü yangında 2 bina da küle döndü.

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı.

    Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı #2

    Beyoğlu’nda metruk binada başlayan yangın 5 binaya sıçradı #3


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