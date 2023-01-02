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    Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım

    Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline alıp sokağa fırlattı.
    • 02.01.2023 - 03:08
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    Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım

    İstanbul Beyoğlu'nda, saat 22.00 sıralarında Bereketzade Mahallesi Büyükhendek Caddesi'nde bir binanın girişinde bulunan şüpheli çanta korku ve paniğe neden oldu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paketin bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken ekipler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

    "Ölmek istiyorum ben zaten"

    Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştığı anlarda, bir kişi, güvenlik şeridini aşarak çantanın yanına gitti.

    Aynı kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diyerek çantayı eline aldı.

    Polisin müdahalesinin ardından, çantayı kafelerin bulunduğu sokağa fırlattı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan vatandaş ekip otosuna bindirildi.

    Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım - Video

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #1

    Vatandaşlar panikleyip kaçmaya başladı

    Büyükhendek Caddesi'ndeki kafelerde oturan aralarında turistlerin de bulunduğu kişiler, çantanın sokağa atılmasıyla birlikte paniğe kapılıp, Şişhane istikametine doğru koşmaya başladı.

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #2

    Fünye ile patlatılan çantadan yiyecek ve çocuk bezi çıktı.

    Şüpheli çanta, olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, çantayı bırakan kişinin bulunması için çalışma başlattı.

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #3

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #4

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #5

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #6

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #7

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #8

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #9

    Beyoğlu nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım #10


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