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Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım

Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniği: Ölmek istiyorum ben açarım

Beyoğlu'nda şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bir kişi, "Ben zaten ölmek istiyorum ağabey. Ben bu çantayı açarım" diye bağırarak yanına gittiği çantayı eline alıp sokağa fırlattı.