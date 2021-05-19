Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilen eve baskın yapılması sonucu 3 bin 40 adet 'Extacy' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tarlabaşı Bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor.

Uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir eve polis ekipleri baskın düzenledi, çok sayıda 'Extacy' uyuşturucu ele geçirildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDA KAYDI BULUNUYOR

Yapılan çalışmalar ve toplanan istihbari bilgiler neticesinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.A. isimli şahsı gözaltına alarak evde arama yaptı.





3 BİN 40 ADET 'EXTACY', 8 BİN 490 TL PARA ELE GEÇİRİLDİ