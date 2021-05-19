Euro
10.2438
0.31%
Dolar
8.3687
0.17%
Altın
502.87
0.13%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
334.609
-11.17%
EXEN Coin
42.59
5.42%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını

    Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilen eve baskın yapılması sonucu 3 bin 40 adet 'Extacy' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 08:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda uyuşturucu baskını

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tarlabaşı Bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor.

    Uyuşturucu ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir eve polis ekipleri baskın düzenledi, çok sayıda 'Extacy' uyuşturucu ele geçirildi.

    ÇEŞİTLİ SUÇLARDA KAYDI BULUNUYOR

    Yapılan çalışmalar ve toplanan istihbari bilgiler neticesinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, emniyette çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.A. isimli şahsı gözaltına alarak evde arama yaptı.

    Beyoğlu nda uyuşturucu baskını #1

    3 BİN 40 ADET 'EXTACY', 8 BİN 490 TL PARA ELE GEÇİRİLDİ

    İkamette yapılan aramalarda şeffaf poşet içerisinde mor renkte 3 bin 40 adet ‘Extacy' diye tabir edilen uyuşturucu maddeyle birlikte, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 8 bin 490 TL para ele geçirdi.

    Gözaltına alınan S.A. alınan sağlık raporunun ardından işlemlerinin yapılması için Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli S.A. adliyeye sevk edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir