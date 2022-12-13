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    Beyoğlu'nda yanlışlıkla Zuhal'i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı

    Beyoğlu'nda haklarında arama kararı bulunan 2 şüphelinin kaçmasına engel olmak amacıyla silahla ateş eden ve bu sırada bölgede bulunan Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.
    • 13.12.2022 - 00:45
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    Beyoğlu'nda yanlışlıkla Zuhal'i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı

    İstanbul'da Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında, iddiaya göre 4 polis haklarında 'yağma' suçundan arama kararı bulunan şüpheliler H.Y. ve S.Ç.'yi yakalamak üzere olay yerine gelmişti.

    Polisler şüphelilere ateş açtı

    Şahısların motosikletle olay yerinden kaçması üzerine polis memurları A.D. ve H.B., şüphelilerin arkasından silahla ateş etmişti.

    Kurşun genç kızı hayattan kopardı

    Açılan ateş sonucunda ise olay yerinden geçmekte olan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, sırtına isabet eden mermi ile hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemede merminin polis memuru A.D.'nin silahından çıktığı belirlenmişti.

    Beyoğlu'nda yanlışlıkla Zuhal'i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı - Video

    Beyoğlu nda yanlışlıkla Zuhal i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı #1

    1 polis memuru tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. A.D. savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilirken, diğer polis memuru H.B. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

    Polis memuru A.D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Beyoğlu nda yanlışlıkla Zuhal i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı #2

    Beyoğlu nda yanlışlıkla Zuhal i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı #3

    Beyoğlu nda yanlışlıkla Zuhal i vurduğu iddia edilen polis tutuklandı #4


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