Beyoğlu'nda yasağa rağmen gezen 13 kişiye para cezası

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, toplu olarak dolaşan 13 kişiye 3 bin 150 lira para cezası kesilirken, üst ve kimlik araması yapıldı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasak kapsamında denetim yapan ekipler, kuralları ihlal eden kişilere de ceza uyguluyor.

13 KİŞİ YASAĞA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKTI

İstanbul Beyoğlu'nda 13 kişilik arkadaş grubu, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin, maske taktığı görüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye, üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler, daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.