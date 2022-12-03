Bilal Erdoğan, Hz. Mevlana'nın türbesinde Kur'an okudu
Konya'ya giden Bilal Erdoğan, Mevlana Müzesi’ni ziyaret edip dua etti.
- Haber Merkezi
- 03.12.2022 - 13:10
- Güncelleme : 03.12.2022 - 13:12
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı.
Haşr suresini okudu
Bilal Erdoğan, tören sonrası Mevlana Hazretlerinin Türbesini ziyaret etti. Hz. Mevlana’nın sandukası başında dua eden Bilal Erdoğan, Haşr suresini okudu.
Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hz. Mevlana'nın türbesinde Kur'an okudu VİDEO