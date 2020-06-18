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    Bilecik'te 300 hayvanına tek tek ay yıldız çizdi

    Küçükbaş hayvan yetiştiren bir vatandaş, vatan ve bayrak sevgisini yansıtmak için tüm koyunlarına kırmızı boyayla ay yıldız işledi.
    • İHA
    • 18.06.2020 - 09:47
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    Bilecik'te 300 hayvanına tek tek ay yıldız çizdi

    Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan ve küçükbaş hayvancılığı yapan Mesut Kök, vatan aşkını hayvanlarına yansıttı.

    300 KOYUNA AY YILDIZ ÇİZDİ

    Mesut Kök, hazırladığı şablon ile 300 koyunun üzerine tek tek kırmızı sprey boya ile ay yıldız işledi.

    300 koyununa tek tek ay yıldız çizdi

    "VATAN VE BAYRAK SEVGİSİNİ KOYUNLARIMA YANSITTIM"

    Vatan ve bayrak sevgisini koyunlarına yansıttığını anlatan Mesut Kök, "İşimizi severek yapıyoruz. Sadece tek işimiz hayvancılık değil, ilçede esnaflık da yapıyorum. Vatan bayrak sevgisini de bir nebze olsun yansıtmak için hayvanlarımızın göğüs ve sırtlarına ay yıldız işledim. Sonra da sosyal medya üzerinden video paylaşınca çok olumlu tepkiler aldım." dedi.

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