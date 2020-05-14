Bilecik'te 64 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki adam, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından tedavi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı giderek artıyor.

39 GÜNÜN ARDINDAN KORONAYI YENDİ

Bilecik'te Devlet Hastanesi’nde koronavirüs teşhisiyle tedavi gören erkek hasta, 39 günlük mücadelesinin ardından hastalığı yendi.

Son 20 gündür solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü belirtilen hasta, işlemlerinin ardından taburcu edilerek evine uğurlandı.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür eden hasta, “Önce Allah, sonra size, hepinize teşekkür ediyorum, verdiğiniz emeğe karşı teşekkür ediyorum, burada çalışan doktor ve diğer herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.