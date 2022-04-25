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    Bilecik'te bir ayı yavrusuna köpekler saldırdı

    Bilecik'te yiyecek ararken köpeklerin saldırısına uğrayan yavru boz ayı, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
    • 25.04.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:41
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    Bilecik'te bir ayı yavrusuna köpekler saldırdı

    Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Ortaca köyünde, köpeklerin yiyecek arayan yavru ayıya saldırdığını gören vatandaşlar hemen olay yerine koştu.

    Yavru ayıyı köylüler kurtardı

    Yavru ayıyı köpeklerin elinden kurtaran köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğümüzü arayarak yaşanan olayla ilgili olarak bilgi verdi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Şefliği ekipleri yönlendirildi.

    Sağlığı, kondisyonu iyi görünen ve herhangi bir yarası gözükmeyen yavru ayının, yaşamını doğada tek başına sürdürmesinin mümkün gözükmemesi sebebiyle Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakli gerçekleştirildi.

    Bilecik te bir ayı yavrusuna köpekler saldırdı #1

    Bilecik te bir ayı yavrusuna köpekler saldırdı #2


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